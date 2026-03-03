03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-174'
03 Mart
Everton-Burnley
2-074'
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-077'
03 Mart
Wolves-Liverpool
0-0DA
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
2-0DA

Abdülkerim Bardakcı'dan bir ilk

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray kariyerinde ilk kez iki maç üst üste dinlendirildi.

calendar 03 Mart 2026 23:21 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 23:28
Yoluna 3 kupada devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadrosundaki oyuncuları en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyor.

Son olarak Türkiye Kupasında Alanyaspor'u 2-1 geçen Galatasaray, bu sınuçla birlikte yoluna çeyrek finalden devam edecek.

ABDÜLKERİM İLK KEZ

Lig ve Kupa'da mutlu sona ulaşmak isteyen ve Şampiyonlar Liginde en iyi yerde bitirmek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, önemli oyuncularını da sıkışık takvim öncesi dinlendirmeye devam ediyor.

Galatasaray'daki 4. sezonunu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, ilk defa ceza ve sakatlık dışında iki maç üst üste bir mücadelede forma giymedi.

Ligde ve kupadaki Alanya mücadelelerinde sahada olmayan milli stoperin, Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
