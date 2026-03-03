Abdülkerim Bardakcı'dan bir ilk

Yoluna 3 kupada devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadrosundaki oyuncuları en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyor.
Son olarak Türkiye Kupasında Alanyaspor'u 2-1 geçen Galatasaray, bu sınuçla birlikte yoluna çeyrek finalden devam edecek.
ABDÜLKERİM İLK KEZ
Lig ve Kupa'da mutlu sona ulaşmak isteyen ve Şampiyonlar Liginde en iyi yerde bitirmek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, önemli oyuncularını da sıkışık takvim öncesi dinlendirmeye devam ediyor.
Galatasaray'daki 4. sezonunu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, ilk defa ceza ve sakatlık dışında iki maç üst üste bir mücadelede forma giymedi.
Ligde ve kupadaki Alanya mücadelelerinde sahada olmayan milli stoperin, Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.
