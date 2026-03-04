03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!

Premier Lig'in 29. haftasında Sunderland, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 04 Mart 2026 00:34
Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United, evinde Sunderland'i konuk etti.

Elland Road Stadyumu'nda oynanan maçtan Sunderland, 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Mouhamadou Diarra kaydetti.

Sunderland, 5 maç aradan sonra galibiyet aldı. Leeds United'ın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Sunderland puanını 40'a yükseltirken, Leeds United 31 puanda kaldı.

30. haftada Leeds United deplasmanda Crystal Palace ile, Sunderland ise evinde Brighton ile karşılaşacak.





 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
