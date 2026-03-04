Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United, evinde Sunderland'i konuk etti.



Elland Road Stadyumu'nda oynanan maçtan Sunderland, 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Sunderland'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Mouhamadou Diarra kaydetti.



Sunderland, 5 maç aradan sonra galibiyet aldı. Leeds United'ın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.



Bu sonuçla birlikte Sunderland puanını 40'a yükseltirken, Leeds United 31 puanda kaldı.



30. haftada Leeds United deplasmanda Crystal Palace ile, Sunderland ise evinde Brighton ile karşılaşacak.











