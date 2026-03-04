Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Leeds United, evinde Sunderland'i konuk etti.
Elland Road Stadyumu'nda oynanan maçtan Sunderland, 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Sunderland'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Mouhamadou Diarra kaydetti.
Sunderland, 5 maç aradan sonra galibiyet aldı. Leeds United'ın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Bu sonuçla birlikte Sunderland puanını 40'a yükseltirken, Leeds United 31 puanda kaldı.
30. haftada Leeds United deplasmanda Crystal Palace ile, Sunderland ise evinde Brighton ile karşılaşacak.
Elland Road Stadyumu'nda oynanan maçtan Sunderland, 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Sunderland'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Mouhamadou Diarra kaydetti.
Sunderland, 5 maç aradan sonra galibiyet aldı. Leeds United'ın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Bu sonuçla birlikte Sunderland puanını 40'a yükseltirken, Leeds United 31 puanda kaldı.
30. haftada Leeds United deplasmanda Crystal Palace ile, Sunderland ise evinde Brighton ile karşılaşacak.