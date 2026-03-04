Barcelona, 4-0 kaybettiği maçın rövanşında Marc Bernal ile Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/jh4iL9zdWn



İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti.4-0'lık Atletico Madrid galibiyetinin Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.Barcelona'nın ilk golünü 29. dakikada 18 yaşındakikaydetti.Mücadelede ilk yarının bitmesine az bir süre kala Barcelona'da, 45+5. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.İlk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekibin genç yıldızıbir kez daha sahneye çıktı ve 72. dakikada skoru 3-0 getirerek takımını umutlandırdı.Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, ilk maçı 4-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 4-3'lük galibiyet elde ederek adını finale yazdıran taraf oldu. Barcelona ise organizasyona veda etti.Atletico Madrid, Athletic Bilbao - Real Sociedad eşleşmesinin kazananıyla 18 Nisan'da finalde karşı karşıya gelecek.