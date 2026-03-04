03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Barcelona, çılgın geri dönüşü tamamlayamadı!

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, konuk ettiği Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti. İlk maçı 4-0 kazanan Atletico Madrid, adını finale yazdırırken; Barcelona organizasyona veda etti.

calendar 04 Mart 2026 01:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti.

4-0'lık Atletico Madrid galibiyetinin Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Barcelona'nın ilk golünü 29. dakikada 18 yaşındaki Marc Bernal kaydetti.

Mücadelede ilk yarının bitmesine az bir süre kala Barcelona'da Raphinha, 45+5. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

İlk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekibin genç yıldızı Marc Bernal bir kez daha sahneye çıktı ve 72. dakikada skoru 3-0 getirerek takımını umutlandırdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, ilk maçı 4-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 4-3'lük galibiyet elde ederek adını finale yazdıran taraf oldu. Barcelona ise organizasyona veda etti.

FİNAL 18 NİSAN'DA 

Atletico Madrid, Athletic Bilbao - Real Sociedad eşleşmesinin kazananıyla 18 Nisan'da finalde karşı karşıya gelecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
