Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Liverpool karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolves, 2-1'lik skorla kazandı.



Maç boyunca Wolves kalesini büyük bir abluka altına alan Liverpool, 78. dakikada Rodrigo Gomes'in golüyle büyük bir şok yaşadı. Wolves, maçta attığı ilk şutta öne geçmeyi başardı.



Liverpool, 83. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle skoru eşitledi. Salah, 1 Kasım 2025'ten bu yana Liverpool formasıyla ilk golünü attı.



Wolves, 90+4'te Andre'nin golüyle mücadeleyi kazandı.



LIVERPOOL 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ



Ligde 3 maç sonra puan kaybeden Liverpool, 48 puanda kaldı.



Son sırada yer alan ancak son iki maçını kazanan Wolves ise puanını 16'ya yükseltti.



ÖNCE TOTTENHAM, SONRA GALATASARAY



Liverpool, hafta sonunda Tottenham ile Anfield'da oynadıktan sonra 18 Mayıs'ta Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.



Brentford ise bir sonraki maçında Wolves'a konuk olacak.



