03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat

Liverpool, Premier Lig'in son sırasındaki Wolves'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Liverpool karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolves, 2-1'lik skorla kazandı.

Maç boyunca Wolves kalesini büyük bir abluka altına alan Liverpool, 78. dakikada Rodrigo Gomes'in golüyle büyük bir şok yaşadı. Wolves, maçta attığı ilk şutta öne geçmeyi başardı.

Liverpool, 83. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle skoru eşitledi. Salah, 1 Kasım 2025'ten bu yana Liverpool formasıyla ilk golünü attı.

Wolves, 90+4'te Andre'nin golüyle mücadeleyi kazandı.

LIVERPOOL 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Ligde 3 maç sonra puan kaybeden Liverpool, 48 puanda kaldı.

Son sırada yer alan ancak son iki maçını kazanan Wolves ise puanını 16'ya yükseltti.

ÖNCE TOTTENHAM, SONRA GALATASARAY

Liverpool, hafta sonunda Tottenham ile Anfield'da oynadıktan sonra 18 Mayıs'ta Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

Brentford ise bir sonraki maçında Wolves'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
