Can Armando Güner: 'Hayallerim gerçek oldu'

Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve kupada grup aşamasını 4'te 4 ile bitirdi.
Sarı-Kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Can Armando Güner, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İlk maç mutluluğunu dile getiren Can, "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim.
Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
