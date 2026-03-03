03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-174'
03 Mart
Everton-Burnley
2-074'
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-077'
03 Mart
Wolves-Liverpool
0-0DA
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
2-0DA

Can Armando Güner: "Hayallerim gerçek oldu"

Galatasaray'ın kupada Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta ilk kez forma giyen Can Armando Güner, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Mart 2026 22:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve kupada grup aşamasını 4'te 4 ile bitirdi.

Sarı-Kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Can Armando Güner, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk maç mutluluğunu dile getiren Can, "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim.

Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
