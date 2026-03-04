Renato Nhaga'dan Beşiktaş açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası A grubunda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla birlikte grubu 4'te 4 yaparak lider tamamladı.
Galatasaray formasıyla ilk golünü, takımının ise mücadeledeki ikinci golünü atan Renato Nhaga, maç sonu açıklamalarda bulundu.
İlk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını söyletyen Renato Nhaga, "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor." dedi.
"EN ÖNEMLİ MAÇ, BEŞİKTAŞ MAÇI"
Gelecek maçlar için Nhaga, "Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Renato Nhaga, bir gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Burada oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum. Profesyonel olarak benim için çok kıymetli bir şans bu. Ben de ona göre çalışıyorum ve her gün çalışmaya devam edeceğim." dedi.
"DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM"
Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Nhaga, "Tabiki çok daha fazlasının gelmesini isterim, bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
"DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM"
