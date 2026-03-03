03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-174'
03 Mart
Everton-Burnley
2-074'
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-077'
03 Mart
Wolves-Liverpool
0-0DA
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
2-0DA

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Final Four'da!

Galatasaray, Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında sahasında Basket Landes'i 67-51 yendi ve Final Four'a yükseldi.

calendar 03 Mart 2026 22:17 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 23:08
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Final Four'da!
FIBA Kadınlar Euroleague yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Veronika Obertova (Slovakya), Alin Faur (Romanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 16, Juhasz 6, Johannes 12, Kuier 17, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 6, Elif Bayram

Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 7, Musa 15, Massey 3, Lacan 3, Wojta 9, Pardon 2, Ewodo 5, Macquet 2, Bussiere

1. Periyot: 18-13

Devre: 38-27

3. Periyot: 54-35

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
