03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-174'
03 Mart
Everton-Burnley
2-074'
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-077'
03 Mart
Wolves-Liverpool
0-0DA
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
2-0DA

Kayserispor-Trabzonspor maçı kadınlara ücretsiz

Kayserispor, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 9 Mart'ta oynayacağı maçın biletlerinin kadınlara ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kayserispor-Trabzonspor maçı kadınlara ücretsiz
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin 25'inci haftasında sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının kadın taraftarlarına ücretsiz olacağını duyurdu.

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İç Anadolu ekibi, zorlu karşılaşmanın biletlerinin yarın satışa sunulacağını açıkladı. Kayserispor ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 1 gün sonra oynanacak karşılaşmanın kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Sarı-kırmızı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından yarın saat 11.00'de satışa sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebi ile Kuzey üst tribün biletleri kadın taraftarlarımız için ücretsizdir. Kadın taraftarlarımızın ücretsiz bilet alabilmesi için Kayserispor Passo Kartı olması gerekmektedir. Kadın tribün biletleri sadece Kayserispor Buluşma Noktası'ndaki Passo gişesinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilecektir ve kadın tribün biletleri transfere kapalıdır" ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
