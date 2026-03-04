Como ile İnter'den sessiz randevu

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Como, Inter'i konuk etti.
Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 58 dakika sahada kaldı.
Müsabakanın rövanşı, 22 Nisan Çarşamba günü Giuseppe Meazza'da oynanacak.
Turu geçen takım, Lazio - Atalanta eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
İtalya Kupası'nda final maçı, 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
