03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Como ile İnter'den sessiz randevu

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Como'nun Inter'i konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.

calendar 04 Mart 2026 00:56 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 01:11
Como ile İnter'den sessiz randevu
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Como, Inter'i konuk etti.

Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 58 dakika sahada kaldı.


Müsabakanın rövanşı, 22 Nisan Çarşamba günü Giuseppe Meazza'da oynanacak.

Turu geçen takım, Lazio - Atalanta eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

İtalya Kupası'nda final maçı, 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
