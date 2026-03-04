03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Alanyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi!

Alanyaspor, Galatasaray maçında verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

calendar 04 Mart 2026 02:04
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray'ın ilk golünü penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetmişti.

Alanyaspor cephesi Galatasaray lehine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alanyaspor, "Bu nasıl penaltı? Her hafta aynı haksızlık" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
