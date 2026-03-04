Alanyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Galatasaray'ın ilk golünü penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetmişti.
Alanyaspor cephesi Galatasaray lehine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alanyaspor, "Bu nasıl penaltı? Her hafta aynı haksızlık" ifadelerini kullandı.
