İngiltere'den açıklama: 'Türkiye bize güvenlik teminatı verdi!'

İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, Türkiye'de takımın güvenliği konusunda İngiliz hükümeti ile sürekli diyalog halinde olduklarını açıkladı.İngilizler, Salı günü Antalya'da Ukrayna ile Dünya Kupası eleme maçı oynayacak ve ev sahibi takımın ülkesinde devam eden savaş nedeniyle tarafsız bir sahada oynayacak. Ancak, son günlerde tırmanan İsrail, İran ve ABD arasındaki Orta Doğu çatışmasına yakınlığı nedeniyle Türkiye'de güvenlik endişeleri ortaya çıktı.Wiegman,dedi.Wiegman,ifadelerini kullandı.Bu maç, Ukrayna'nın dört yıldan fazla bir süredir savaş halinde olması nedeniyle sadece Türkiye'de oynanıyor.Wiegman,