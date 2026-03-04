Nuri Şahin: 'Yazık oldu'

Ziraat Türkiye Kupası A grubu maçında Başakşehir'in evinde Trabzonspor'a 4-2 mağlup olduğu maçtan sonra Teknik Direktör Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Nuri Şahin, "Çok üzgünüm. İlk yarı enteresan şekilde tedirgin bir oyun vardı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Neticesinde de 1-0 yenik ayrıldık ilk yarıdan. İkinci yarı tamamen domine ettiğimiz bir 25 dakika var. Orada öne de geçtik." dedi.



Açıklamalarına devam eden genç hoca, "Bizim takım iyi bir seviyede ama en üst seviyeyi oynamak istiyorsak, kırılma anları doğru oynamamız lazım. Daha gelişmemiz gereken konular var. O seviyeyi yakalayacağız, detayları daha iyi oynamamız lazım. Kırmızı karttan sonra iki bireysel hatadan goller yedik. Yazık oldu. Önümüze bakacağız. Kupa bizim için bitti. Ligden Avrupa'ya gitmek için her şeyi yapacağız. Gönül isterdi ki kupayı alalım. Lige odaklanıp, ligden Avrupa'ya gitmeyi çabalayacağız." ifadelerini kullandı.



Maçın kırılma anını yedikleri 2. gol olarak ifade eden Şahin, "Maçın kırılma anı, yediğimiz 2. gol. Kırmızı kartı da yedik." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamada bulunan Şahin, ilk yarıda tedirgin bir oyun oynadıklarını belirtti.



"BİZ ARTIK LİGE ODAKLANACAĞIZ"



Yedikleri ilk golün ardından istedikleri gibi oynayamadıklarını aktaran Şahin, "İlk yarı çok kötü bir oyun, daha doğrusu tedirgin bir oyun vardı. İlk 5 dakika fena başlamadık ama yediğimiz golden sonra hiç istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı 25-30 dakika domine ettik. Maçın kırılma anı yediğimiz 2. gol ve kırmız karttı. Bu tarz güçlü takımlara karşı 90-95 dakika iyi oynaman gerekiyor. İyi bir yoldayız. Son eşiği atlamamız lazım. Kupadan elendik, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Biz artık lige odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"KONYA MAÇI DAHA FARKLIYDI!"



İlk golü duran toptan yediklerini aktaran Nuri Şahin, şunları kaydetti:



"İlk yarıda çok açık verdiğimiz düşünmüyorum, golü de duran toptan yedik. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı domine eden olmadı. Oynayabileceğimiz alanlar vardı, onları oynamadık. Konya maçı daha farklıydı açıkçası. Onların baskısını kıramamıştık, iki maçı ayrı tutmak lazım. Bazı rakiplere karşı bazı günlerde 3 puan alabiliyorsun ama Başakşehir olarak zirvedeki takımların arasına girmek istiyorsak maçın her anını iyi oynamamız gerekiyor."



