17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Beşiktaş hücum istatistiklerinde zirvede

6 aydır deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla toplam şut ve isabetli şut çeken takım konumunda.

calendar 17 Mart 2026 09:57
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği'ni Başkent'te Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş moral bulurken, 2026 yılındaki yükselişini sürdürdü.

Siyah-beyazlılar yeni yılda birçok istatistikte ezeli rakiplerini geride bırakırken, zirvede yer aldı.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de en fazla toplam şut (174) ve isabetli şut (63) çeken takım oldu aynı zamanda bu süreçte rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (245) ekip konumunda.

YENİLGİYİ UNUTTULAR

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır rakip sahada bileği bükülmedi.

Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen Beşiktaş, son 11 deplasmanda 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Gençlerbirliği'ne konuk olduğu son üç Süper Lig sınavını gol yemeden kazanan siyah-beyazlılar, rakibinden ilk yarının da rövanşını aldı.

24 PUANA KİLİTLENDİLER

Gençlerbirliği galibiyetiyle morallenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi vizesi için hedefini ilk aşamada üçüncülük olarak belirledi.

Siyah-beyazlı takım kalan 8 karşılaşmaya da galibiyet parolasıyla çıkacak. Kartal hanesine 24 puan yazdırıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş ikinci Fenerbahçe ve üçüncü Trabzonspor'un 8'er puan gerisinde yer alıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
