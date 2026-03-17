17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

NBA'de Lakers, Rockets'ı yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı

Luka Doncic, Lakers'ın Rockets'ı 100-92 yendiği maçta 36 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadı- Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımı Warriors'ın Wizards'ı 125-117 mağlup ettiği mücadeleyi 2 sayı, 1 asistle tamamladı

calendar 17 Mart 2026 10:28
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 100-92 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Toyota Center'da Rockets'a konuk olan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers, Luka Doncic'in 36 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galip gelerek sezonun 43. maçını kazandı.

Konuk ekipte LeBron James 18 ve Austin Reaves 15 sayı attı.

Bu sezon 26. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ta Jabari Smith Jr 22, Amen Thompson 19 ve Kevin Durant 18 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

- Warriors, 5 maç sonra kazandı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors, Capital One Arena'da konuk olduğu Washington Wizards'ı 125-117 yenerek 5 maç sonra galip geldi.

Sezonun 33. galibiyetini alan Warriors'ta Kristaps Porzingis 30 ve De'Anthony Melton 27 sayıyla oynadı. Karşılaşmada yaklaşık 2 dakika süre alan Ömer Faruk ise 2 sayı, 1 asist üretti.

Ayrıca Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, 943'üncü normal sezon maçında 600 galibiyete ulaştı. Kerr, Phil Jackson (805), Pat Riley (832) ve Gregg Popovich'ten (887) sonra NBA'de bu sayıya en hızlı ulaşan 4. isim oldu.

Peş peşe 12 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta ise Bilal Coulibaly, Will Riley ve Trae Young 21'er sayı buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.