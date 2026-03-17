Arda Turan maç biter bitmez sitem etti

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 20. haftasında Metalist 1925'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.



Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Lech Poznan ile Konferans Ligi'nde oynadıkları maçın ardından Polonya sınırında yaşadıkları zorlukları anlattı ve bu olaydan iki gün sonra lig maçına çıkmalarına büyük tepki gösterdi.



Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle galip gelen ve puanını 47'ye çıkarak Turan'ın öğrencileri, en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 3 puan önünde bulunuyor.



"SINIRDA 5-6 SAAT BEKLETİLDİK"



Genç çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz perşembe gecesi Lech Poznan ile Polonya'da oynadıkları Konferans Ligi maçının ardından 5-6 saat sınırda bekletildiklerini belirterek "Cuma gecesi, komşu ülkenin sınır muhafızları bizi beklettiği için Polonya sınırında 5-6 saat geçirdik. Doğal olarak, oyuncularımızı tam olarak hazırlayamadık." ifadelerini kullandı.



"BU MAÇI BUGÜN OYNADIĞIMIZ İÇİN KIZGINIM"



Metalist 1925 ile oynadıkları maçı ertelenmesi gerektiğine vurgu yapan Arda Turan, "Bugünkü maçı oynamak zorunda kaldığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve biraz da kızgınım." diyerek Ukrayna Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.



Turan, "Fiziksel durumumuz göz önüne alındığında bugünkü maçımızın tamamen uygun olmadığını düşünüyorum. Ancak bunu bir gerçek olarak kabul ediyorum ve içinde bulunduğumuz koşullarla çalışmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Shakhtar Donetsk, 19 Mart Perşembe günü Lech Poznan ile UEFA Konferans Ligi rövanş maçına çıkacak. Ukrayna temsilcisi ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı.



