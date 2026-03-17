17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Arda Turan maç biter bitmez sitem etti

Arda Turan, ligdeki Metalist 1925 maçından sonra bu maçın tarihi ve Lech Poznan ile karşılaştıkları maçta yaşadıkları sorunları anlattı.

calendar 17 Mart 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 13:05
Haber: Sporx.com
Arda Turan maç biter bitmez sitem etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 20. haftasında Metalist 1925'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Lech Poznan ile Konferans Ligi'nde oynadıkları maçın ardından Polonya sınırında yaşadıkları zorlukları anlattı ve bu olaydan iki gün sonra lig maçına çıkmalarına  büyük tepki gösterdi.

Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle galip gelen ve puanını 47'ye çıkarak Turan'ın öğrencileri, en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 3 puan önünde bulunuyor.

"SINIRDA 5-6 SAAT BEKLETİLDİK"

Genç çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz perşembe gecesi Lech Poznan ile Polonya'da oynadıkları Konferans Ligi maçının ardından 5-6 saat sınırda bekletildiklerini belirterek "Cuma gecesi, komşu ülkenin sınır muhafızları bizi beklettiği için Polonya sınırında 5-6 saat geçirdik. Doğal olarak, oyuncularımızı tam olarak hazırlayamadık." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI BUGÜN OYNADIĞIMIZ İÇİN KIZGINIM"

Metalist 1925 ile oynadıkları maçı ertelenmesi gerektiğine vurgu yapan Arda Turan, "Bugünkü maçı oynamak zorunda kaldığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve biraz da kızgınım." diyerek Ukrayna Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Turan, "Fiziksel durumumuz göz önüne alındığında bugünkü maçımızın tamamen uygun olmadığını düşünüyorum. Ancak bunu bir gerçek olarak kabul ediyorum ve içinde bulunduğumuz koşullarla çalışmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Shakhtar Donetsk, 19 Mart Perşembe günü Lech Poznan ile UEFA Konferans Ligi rövanş maçına çıkacak. Ukrayna temsilcisi ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.