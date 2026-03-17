17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Antalyaspor'da Başakşehir maçı öncesi iki eksik!

Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

calendar 17 Mart 2026 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da Başakşehir maçı öncesi iki eksik!
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 18 Mart Çarşamba günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Geride kalan 26 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 15. sırada girdi. RAMS Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada yer alıyor.

Ligde 4 haftadır kazanamayan Hesap.com Antalyaspor, 7 maç sonra deplasmanda hanesine üç puan yazdırıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı Arjantinli defans oyuncusu Lautaro Giannetti ile 17 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Hasan Yakub İlçin dışında eksik bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde Antalya'daki karşılaşmayı RAMS Başakşehir 4-0 kazanmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
