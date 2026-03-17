Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda son 16 turu başlıyor.
Galatasaray, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool'la deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın kapanışında oynanan Brentford–Wolverhampton maçının ardından Sky Sports yayınında konuşan Carragher, Liverpool'a olan güveninin son haftalarda azaldığını dile getirdi.
"O KADAR EMİN DEĞİLİM"
Tecrübeli yorumcu, "Wolverhampton ve Tottenham karşılaşmalarında puan kayıpları yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a ilk maçta yenildik. Bu yüzden birkaç hafta öncesine göre turu geçeceğimizden o kadar emin değilim" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?
Carragher, eşleşme öncesinde, "Atletico Madrid yerine Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı eleyeceğimizden yüzde 99 eminim" sözleriyle dikkat çekmişti.
MAÇ NE ZAMAN?
Liverpool-Galatasaray maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray her türlü beraberlik ve galibiyette adını çeyrek finale yazdıracak. Tek farklı Liverpool galibiyetinde mücadele uzatmalara gidecek. İngiliz ekibi iki ve üstü farklı galibiyetlerde ise çeyrek finale çıkan taraf olacak.
