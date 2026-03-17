17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!

Liverpool'un unutulmaz isimlerinden Jamie Carragher, Liverpool ile Galatasaray eşleşmesi öncesinde oldukça iddialı konuşmuş ve "Galatasaray çıkarsa turu yüzde 99 geçeriz" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz yorumcudan dev maç öncesi yeni tahmin geldi.

calendar 17 Mart 2026 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 13:39
Haber: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda son 16 turu başlıyor.

Galatasaray, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool'la deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın kapanışında oynanan Brentford–Wolverhampton maçının ardından Sky Sports yayınında konuşan Carragher, Liverpool'a olan güveninin son haftalarda azaldığını dile getirdi.

"O KADAR EMİN DEĞİLİM"

Tecrübeli yorumcu, "Wolverhampton ve Tottenham karşılaşmalarında puan kayıpları yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a ilk maçta yenildik. Bu yüzden birkaç hafta öncesine göre turu geçeceğimizden o kadar emin değilim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Carragher, eşleşme öncesinde, "Atletico Madrid yerine Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı eleyeceğimizden yüzde 99 eminim" sözleriyle dikkat çekmişti.

MAÇ NE ZAMAN?

Liverpool-Galatasaray maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray her türlü beraberlik ve galibiyette adını çeyrek finale yazdıracak. Tek farklı Liverpool galibiyetinde mücadele uzatmalara gidecek. İngiliz ekibi iki ve üstü farklı galibiyetlerde ise çeyrek finale çıkan taraf olacak. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
