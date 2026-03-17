Kadın futbolda Beşiktaş Amed'e mağlup oldu

Kadınlar Futbol Süper Ligin 22. haftasında Amed ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.



Diyarbakır'da oynanan mücadeleyi Amed 4-1 kazandı.



Amed'e galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Genevieve Ngo Mbeleck, 68. dakikada Melissa Sandrine Behinan, 71. dakikada Samaria Mejia ve Juanita Aguadze kaydetti.



Beşiktaş'ın tek golü ise 36. dakikada Jelena Karličić'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Amed puanını 37'ye yükseltti, Beşiktaş ise 40 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Amed gelecek hafta Fomget GSK ile karşılaşacak, Beşiktaş ise kendi sahasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.