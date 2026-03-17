17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Jhon Duran'a ülkesinden büyük şok!

Jhon Duran için Kolombiya Futbol Federasyonu cephesinden gelen sert değerlendirme sonrası 2026 Dünya Kupası ihtimali ciddi şekilde zora girdi.

17 Mart 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Kolombiya Milli Takımı'nın genç golcüsü Jhon Duran, hem kulüp kariyeri hem de milli takım geleceğiyle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Kolombiya Futbol Federasyonu (FCF) cephesinden gelen dikkat çeken bir değerlendirme, oyuncunun 2026 Dünya Kupası ihtimalini ciddi şekilde tartışmaya açtı. 

Kolombiya basınında yer alan habere göre Gol Caracol Genel Direktörü Javier Hernandez Bonnet, "Jugada Maestra" programında FCF yöneticilerinden Álvaro Gonzalez Alzate ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

"ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK"

Bonnet, Duran'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağını sorduğunda, aldığı yanıtın oldukça sert olduğunu belirtti:

"Çok kötü bir çocuk."

Bu ifadenin, genç futbolcunun son dönemde yaşadığı tartışmalar ve disiplin sorunları nedeniyle dile getirildiği kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Hernandez Bonnet, Duran hakkında federasyon içinde oluşan görüşün olumsuz olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, FCF içindeki genel kanaat. Ramon Jesurun ve Carlos Mario Zuluaga için de farklı değil. Şu an orada kimsenin planlarında yer almıyor." 

SON MİLLİ MAÇINI 2025'TE OYNADI  

Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı formasını son olarak 6 Haziran 2025'te Peru ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada giymişti. Bu maçtan sonra milli takımda forma giyemeyen genç oyuncu, toplamda 7 karşılaşmayı kaçırdı. 

Duran'ın milli takımdan uzak kalmasında sadece saha dışı tartışmalar değil, kulüp kariyerindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Genç oyuncu bu süreçte: Al Nassr,  Fenerbahçe ve Zenit formalarını giydi. Sık sık takım değiştirmesi ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Duran, bu nedenle de Kolombiya Milli Takımı'ndan uzak kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
