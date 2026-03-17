A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle finallere katılmayı garantiledi.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda beşinci ve son maçlar başladı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan günün ilk müsabakasında Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup etti.
Bu sonuçla grupta iki galibiyeti bulunan Türkiye'nin ilk 4'te yer alması kesinleşti. Ay-yıldızlılar, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Milli takım, gruptaki 5. ve son maçında saat 20.30'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Potanın Perileri, Dünya Kupası biletini aldı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Marco Asensio'ya milli davet kapıda!
-
9
Nihan Buruk'tan Okan Buruk'a destek: "Kralımın arkasındayım"
-
8
Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama
-
7
Galatasaray, destan yazmaya hazırlanıyor!
-
6
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara
-
5
Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'dan ilk sözler
-
4
Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
-
3
Giovanni Simeone'den Beşiktaş'a kötü haber
-
2
Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
-
1
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler
- 16:42 Galatasaray, Liverpool maçı kamp kadrosunu açıkladı
- 16:20 Potanın Perileri, Dünya Kupası biletini aldı!
- 15:58 Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber
- 15:57 Galatasaray, İngiltere'ye meydan okuyor!
- 15:53 Butler, Warriors'ın yanına döndü: "Gelecek sezon oynayacağım"
- 15:52 NBA Europe projesi şekilleniyor: Paris ve Milano için dev kulüpler devrede
- 15:46 Jhon Duran'a ülkesinden büyük şok!
- 15:38 Galatasaray, Avrupa'da 340. kez sahne alacak
- 15:26 Galatasaray Daikin, final için Voluntari deplasmanında
- 15:24 Beşiktaş'ta Junior Olaitan'a milli davet!
- 15:15 Galatasaray MCT Technic, liderlik için parkede!
- 15:09 Başakşehir, Antalya karşısına tek eksikle çıkacak
- 15:03 Fenerbahçe Arsavev, uzatmalarda puanı kurtardı!
- 14:57 Victor Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
- 14:45 Eczacıbaşı, dörtlü final için sahaya çıkmaya hazırlanıyor
- 14:45 Galatasaray'da Okan Buruk ve 6 oyuncu ceza sınırında
- 14:38 Galatasaray'da Liverpool öncesi tek eksik Davinson!
- 14:32 Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Taylan Bulut
- 14:28 Efeler Ligi'nde 25. hafta heyecanı start alacak
- 14:21 Galatasaray, Liverpool karşısında tur arayacak
- 14:18 Zerenspor, CEV Çeyrek finalde rövanşında Imaco Volley'i ağırlayacak
- 14:04 Kadın futbolda Beşiktaş Amed'e mağlup oldu
- 14:04 Neymar: "Hayal kırıklığına uğradım!"
- 13:54 Antalyaspor'da Başakşehir maçı öncesi iki eksik!
- 13:50 Kocaelispor'da Alanyaspor öncesi iki eksik!
- 13:48 Trabzonspor'da Eyüpspor öncesi iki eksik!
- 13:44 Beşiktaş GAİN'in çeyrek finalde rakibi Dolomiti Energia
- 13:44 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
- 13:40 Türk Telekom, Eurocup çeyrek finalinde Hapoel Midtown ile karşılaşacak
- 13:38 Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
- 13:21 Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı.
- 13:19 Domenico Tedesco'dan net mesaj: "Artık kayıp istemiyorum"
- 13:07 Jaylen Brown'dan Tatum itirafı: "Dengeyi bulmak kolay değil"
- 13:06 Stephen Curry'den net mesaj: "Bu sezon geri döneceğim"
- 13:05 LeBron'un "en az bir sezon daha" oynaması bekleniyor
- 13:04 NBA'de genişleme gündemi: Las Vegas ve Seattle için oylama yapılacak
- 13:04 Arda Turan maç biter bitmez sitem etti
- 13:03 Luka, Lakers tarihinde Kobe ve West gibi efsanelerle aynı listede!
- 12:49 Beşiktaş'ta sürpriz takas ihtimali: Ndidi - Altay Bayındır
- 12:34 Yazarlardan Galatasaray değerlendirmesi
- 12:31 Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı
- 12:24 Arne Slot'un son şansı: Galatasaray
- 12:01 Galatasaray'ın Dortmund'dan hedefi: Ramy Bensebaini
- 12:00 Fenerbahçe'de kalan 8 maç için tek parola galibiyet
- 11:28 Trabzosnpor'a ders gibi tablo
- 11:25 Karlsbakk'a Trabzonsporlu Lovik'ten transfer çağrısı!
- 11:04 Sadettin Saran camiaya umut aşılıyor
- 10:42 Ersin Destanoğlu küllerinden doğdu!
- 10:30 Liverpool'un kabusu: Victor Osimhen
- 10:28 NBA'de Lakers, Rockets'ı yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı
- 10:18 Portekiz basını Orkun Kökçü'nün golünü manşete taşıdı
- 09:57 Beşiktaş hücum istatistiklerinde zirvede
- 09:49 Galatasaray, destan yazmaya hazırlanıyor!
- 09:38 Galatasaray'ın gizli kahramanları: Kanatlar
- 09:34 Beşiktaş'a lider stoper
- 09:32 Marco Asensio'ya milli davet kapıda!
- 09:22 Fenerbahçe'de Tedesco'ya tam destek: "Bedelini biz öderiz"
- 09:01 Fenerbahçe'de kader maçı!
- 08:46 Fenerbahçe deja vu yaşadı!
- 08:46 Beşiktaş'ın sorununu Orkun çözdü
AVRUPA'DAN FUTBOL
Rayo Vallecano beraberliği son dakikada aldı!
Wolverhampton, Brentford'a şok yaşattı!
Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama
Pep Guardiola: "Kusursuz bir maç oynamamız gerekiyor"
Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
Chelsea'yi üzen haber: Reece James
Chelsea'ye ertelemeli transfer yasağı
Manchester City'den 3-0'dan dönüş için mesaj!
Alisson Becker, Liverpool'da kalıyor!
Ancelotti: "Valverde keşke Brezilyalı olsa!"
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17