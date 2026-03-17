17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

calendar 17 Mart 2026 17:17
Haber: DHA
Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncularından Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları kapsamında 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacak karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi.

Kayra Cihan, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'te toplanacak milli takım kampına katılmak için İstanbul'a gidecek. İç Anadolu ekibinin 18 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 4 maçta forma şansı buldu.
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
