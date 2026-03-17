17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Como'da Diego Carlos belirsizliği!

Como'nun Diego Carlos'un bonservisini alıp almayacağı, sezonu ligde hangi sırada tamamlayacağına bağlı.

calendar 17 Mart 2026 17:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Como'da Diego Carlos belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cesc Fabregas yönetimindeki Diego Carlos'un forma giydiği Como'un hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.

İtalya Serie A'da bu sezon dikkat çeken bir performans sergileyen Como, teknik direktör Cesc Fabregas liderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde ilk 4 içinde yer alan İtalyan ekibi, kalan haftalarda hata yapmayarak Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefliyor.

Sezon başında kadrosunu güçlendirmek için Diego Carlos'u Fenerbahçe'den kiralayan Como'da, deneyimli stoperin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre, iki kulüp arasında şu an için resmi bir görüşme bulunmuyor. Ancak Como'nun sezonu ilk 4 içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi durumunda, Diego Carlos'un bonservisinin alınması gündeme gelebilir.

33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu sezon Como formasıyla 23 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda ise 3 maçta sahaya çıktı.

29 hafta sonunda 54 puan toplayarak ligde 4. sırada yer alan Como, sezonu bu konumda bitirmesi halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edece

Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.