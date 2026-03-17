17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Trabzonspor ile ikas Eyüpspor 4'üncü randevuda

Trabzonspor ile ikas Eyüpspor Süper Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart Çarşamba günü yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne dek oynadıkları 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

calendar 17 Mart 2026 17:11 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 17:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor Süper Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'de 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmek ve zirvede lider Galatasaray'la puan farkını azaltmak istiyor.

22 puanla 16'ncı sırada yer alan ikas Eyüpspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GEÇMİŞ MAÇLARI

Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ikas Eyüpspor ile Trabzonspor takımları bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda bordo-mavili takım 2 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı.

2025-26 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
