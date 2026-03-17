Tofaş'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Karditsa

TOFAŞ, J Grubu 6. hafta maçında Yunanistan ekibi Karditsa'yla karşılaşacak

17 Mart 2026 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: tofasspor.com
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele eden ve J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 6. hafta karşılaşmasında 18 Mart Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Karditsa laponiki'yi konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Tabii Spor 6'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Bu sezonki Avrupa macerasında sezonun son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Bursa ekibinde, sakatlığı bulunan Yiğitcan Saybir, forma giyemeyecek.

Mücadeleyi Fransa'dan Yohan Rosso ve Valentin Oliot ile İspanya'dan Fernando Calatrava Cuevas hakem üçlüsü yönetecek.

J Grubu'nda oynadığı 5 maçta tek galibiyetini Yunan rakibine karşı elde eden Bursa temsilcisi, 4 yenilgiyle grubunda 3. sırada bulunuyor. Çeyrek finale çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, rakibiyle Yunanistan'da oynadığı mücadeleyi 93-79 kazanmıştı.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Karditsa ise, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
