17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Çorum FK, Uğur Uçar ile "6'da 6" yaptı

Çorum FK, Uğur Uçar'ı takımın başına getirdiği günden beri çıktığı 6 maçtan da galibiyet ile ayrıldı.

17 Mart 2026 17:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde "6'da 6" yaptı.

2. Lig'i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i 2023-24 sezonunda 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. kapattı.

Çorum ekibinde, 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro kuruldu. Ara transfer döneminde ise Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi.

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Ereokspor'u 2-1 yenerek 6 galibiyet elde etti.

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 6 maçta 13 gol atıp 5 gol yiyerek 18 puan topladı.

Çorum ekibi, ligin 32. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
