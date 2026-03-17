Kadıköy'ü protesto korkusu sardı

Fenerbahçe, ligde kendi evinde oynayacağı Gaziantep FK maçında tribünlerden gelecek protesto endişesi yaşıyor

calendar 17 Mart 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 17:37
Fotoğraf: AA
Kadıköy'ü protesto korkusu sardı
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kendi evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli futbolcular, geçen haftaki Karagümrük mağlubiyetinden sonra Kadıköy'de protesto ile karşılaşabilir.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında şok yenilgi alan Sarı-Lacivertliler, zirve yarışından iyice uzaklaştı.

SON MAÇLARI

Saat 20.00'de başlayacak 27. hafta maçı, beIN Sports 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Sarı-Lacivertliler, Kırmızı-Siyahlılar'a karşı oynadığı son 11 maçta üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere müsabakaların tamamını kazandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
