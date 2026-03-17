Sultanlar Ligi'nde play-off ve final etabı programı!

Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile de Zeren Spor, final için mücadele edecek.

calendar 17 Mart 2026 18:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 ve final etabının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre play-off 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile de Zeren Spor, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Play-off 1-4 etabı, 29-30 Mart tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 2 Nisan'da yapılacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 4 Nisan'da oynanacak.

Final serisi ise 8 Nisan'da başlayacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğa uzanacak.

Karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.

Play-off 1-4 etabı maç programı şöyle:

29 Mart Pazar:

18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

30 Mart Pazartesi:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı Spor Salonu)

2 Nisan Perşembe:

17.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)

4 Nisan Cumartesi (gerekirse):

16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

19.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor

Final etabı maç programı ise şu şekilde:

8 Nisan Çarşamba:

20.00 Final 1. maç

11 Nisan Cumartesi:

17.00 Final 2. maç

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Final 3. maç

16 Nisan Perşembe (gerekirse):

19.00 Final 4. maç

19 Nisan Pazar (gerekirse):

19.00 Final 5. maç

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
