Sultanlar Ligi'nde play-off ve final etabı programı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 ve final etabının maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre play-off 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile de Zeren Spor, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.



Play-off 1-4 etabı, 29-30 Mart tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 2 Nisan'da yapılacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 4 Nisan'da oynanacak.



Final serisi ise 8 Nisan'da başlayacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğa uzanacak.



Karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.



Play-off 1-4 etabı maç programı şöyle:



29 Mart Pazar:



18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)



30 Mart Pazartesi:



20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı Spor Salonu)



2 Nisan Perşembe:



17.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)



20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)



4 Nisan Cumartesi (gerekirse):



16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit



19.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor



Final etabı maç programı ise şu şekilde:



8 Nisan Çarşamba:



20.00 Final 1. maç



11 Nisan Cumartesi:



17.00 Final 2. maç



13 Nisan Pazartesi:



19.00 Final 3. maç



16 Nisan Perşembe (gerekirse):



19.00 Final 4. maç



19 Nisan Pazar (gerekirse):



19.00 Final 5. maç



