Haber Tarihi: 17 Mart 2026 18:19 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 18:19

One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'te izlenme rekorları kıran ve anime dünyasının en büyük efsanelerinden birini ekranlara taşıyan One Piece live-action dizisinin akıbeti, izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 10 Mart 2026'da yayınlanan 2. sezonun ardından milyonlarca hayran arama motorlarında aynı soruyu aratıyor. Peki, One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Abone Ol
Dünya çapında devasa bir izleyici kitlesine ulaşan ve Eiichiro Oda'nın efsanevi mangasından uyarlanan One Piece serisi, Netflix'in en başarılı canlı aksiyon uyarlamalarından biri olmayı başardı. İkinci sezonun rüzgarı tüm dünyada eserken, dizinin sıkı takipçileri şimdiden gözünü bir sonraki büyük maceraya, yani Alabasta Arc'a çevirmiş durumda. Yapımcıların ve Netflix yönetiminin sürpriz kararlarıyla birlikte dizinin geleceğine dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak?
ONE PİECE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dev bütçeli yapımı One Piece'in 3. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak dizi ekibi ve yapımcılardan sızan son dakika bilgilerine göre, heyecanla beklenen yeni sezonun 2027 yılının ortalarında veya sonbahar aylarında (Temmuz-Ağustos dönemi) izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yeni sezonda bolca görsel efekt (CGI) ve çöl aksiyon sahnesi bulunması, post-prodüksiyon sürecinin normalden çok daha uzun sürmesine neden oluyor.  

ONE PİECE 3. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Evet, müjdeli haber erken geldi! Netflix yönetimi, dizinin başarısından o kadar emin ki, 2. sezon daha yayınlanmadan Ağustos 2025'te 3. sezon onayını verdi ve çekimlere Kasım 2025'te Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde hız kesmeden başlandı. Sızdırılan prodüksiyon takvimine göre yeni sezon çekimlerinin Haziran 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.  

Diğer Haberler

Liverpool - Galatasaray maçı ne zaman? 2026 Gündem Liverpool - Galatasaray maçı ne zaman? 2026
Robertson: 'Galatasaray için kaygılanmıyorum' Liverpool Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
Juventus'ta Spalletti ile imza yakın Juventus Juventus'ta Spalletti ile imza yakın
Pendikspor'dan sakatlıklar hakkında açıklama! Spor Toto 1. Lig Pendikspor'dan sakatlıklar hakkında açıklama!
The Boys yeni sezon ne zaman, 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Gündem The Boys yeni sezon ne zaman, 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Gündem One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Joan Laporta'dan Marcus Rashford yanıtı Barcelona Joan Laporta'dan Marcus Rashford yanıtı
Hamza Akman'a 2 maç men cezası! Spor Toto 1. Lig Hamza Akman'a 2 maç men cezası!
Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama! Barcelona Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama!
Daha fazla göster
1
Fenerbahçe - Gaziantep FK: 11'ler
2
Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
3
Giovanni Simeone'den Beşiktaş'a kötü haber
4
Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
5
Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'dan ilk sözler
6
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara
7
Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.