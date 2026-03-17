One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Haber Tarihi: 17 Mart 2026 18:19
Güncelleme Tarihi:
17 Mart 2026 18:19
Netflix'te izlenme rekorları kıran ve anime dünyasının en büyük efsanelerinden birini ekranlara taşıyan One Piece live-action dizisinin akıbeti, izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 10 Mart 2026'da yayınlanan 2. sezonun ardından milyonlarca hayran arama motorlarında aynı soruyu aratıyor. Peki, One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
Dünya çapında devasa bir izleyici kitlesine ulaşan ve Eiichiro Oda'nın efsanevi mangasından uyarlanan One Piece serisi, Netflix'in en başarılı canlı aksiyon uyarlamalarından biri olmayı başardı. İkinci sezonun rüzgarı tüm dünyada eserken, dizinin sıkı takipçileri şimdiden gözünü bir sonraki büyük maceraya, yani Alabasta Arc'a çevirmiş durumda. Yapımcıların ve Netflix yönetiminin sürpriz kararlarıyla birlikte dizinin geleceğine dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak?
ONE PİECE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?Netflix'in dev bütçeli yapımı One Piece'in 3. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak dizi ekibi ve yapımcılardan sızan son dakika bilgilerine göre, heyecanla beklenen yeni sezonun 2027 yılının ortalarında veya sonbahar aylarında (Temmuz-Ağustos dönemi) izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yeni sezonda bolca görsel efekt (CGI) ve çöl aksiyon sahnesi bulunması, post-prodüksiyon sürecinin normalden çok daha uzun sürmesine neden oluyor.
ONE PİECE 3. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?Evet, müjdeli haber erken geldi! Netflix yönetimi, dizinin başarısından o kadar emin ki, 2. sezon daha yayınlanmadan Ağustos 2025'te 3. sezon onayını verdi ve çekimlere Kasım 2025'te Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde hız kesmeden başlandı. Sızdırılan prodüksiyon takvimine göre yeni sezon çekimlerinin Haziran 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.
