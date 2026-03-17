Domenico Tedesco: "Hiçbir açıklaması yok!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Gaziantep maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Mart 2026 19:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Karagümrük maçıyla ilgili olarak, "Son mağlubiyetin herhangi bir tartışması yok, kötü bir oyun sergiledik ve mağlubiyeti hak ettik." dedi.

Tedesco, "Detaylı analizleri yaptık ve gereken sonuçları çıkardık. Bu şekilde bir mağlubiyet alıyorsanız, bunu kendi aranızda konuşursunuz. Son maçta kaybediş şeklimizden sonra konuşacak çok fazla şeyiniz oluyor. Derinlemesine analiz yaptık. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ KIRKINCI MAÇ"

Domenico Tedesco, "Şu ana kadar 40 maç oynadık, bu maç 40. maç. 32 maçta 4-2-3-1, 4-3-3 oynadık. Son maçlarda 6 tane önemli sakatımız olduğu için zorunlu değişiklik yaptık. Son maçta da 4-4-2 elmas oynadık çünkü Fred çok iyi performans gösterdi antrenmanda ve Asensio'nun sakatlığı vardı. Biz bugün eski sisteme dönmek istedik. Hala çok eksiğimiz var ama bir yerde özünüze geri dönmeniz gerekiyor. Adım adım özümüze dönüyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 16 10 1 58 28 58
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Gaziantep FK 27 8 10 9 36 43 34
9 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
