17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
2-164'
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
1-040'
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-024'
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Uğur Uçar'dan galibiyet serisi için açıklama

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 6 maçlık galibiyet serisini değerlendirdi.

17 Mart 2026 20:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uğur Uçar'dan galibiyet serisi için açıklama
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Unutulmamalıdır ki her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor." ifadelerini kullandı.

Uçar, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, teknik ekip olarak Çorum FK'deki birinci aylarını tamamladıklarını belirtti.

Bir ayda 6 galibiyet aldıklarına işaret eden Uçar, "Öncelikle büyük özveriyle sahada ter döken futbolcularıma, ardından ise her zaman yanımızda olan Arca Çorum FK yönetimine ve taraftarına yürekten teşekkür ediyorum ancak henüz bize tanınan fırsatın başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftara kulübe verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Uçar, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve hedeflerimizden bir an olsun sapmamak için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Dün oynadığımız maçta da tribünleri dolduran, son düdüğe kadar susmayan, inancını hiç kaybetmeyen taraftarımıza ayrıca minnettarım. Oyuncularım son ana kadar mücadeleyi bırakmadıysa, sizler de son ana kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. Her maçta arkamızda olduğunuzu hissetmek bize inanılmaz bir güç ve motivasyon veriyor, inancımızı diri tutuyor. 7 maç, 7 final. 'Keşke' dememek için pes etmeden, kenetlenerek devam. Başka Çorum yok."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 16 10 1 58 28 58
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Gaziantep FK 27 8 10 9 36 43 34
9 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
