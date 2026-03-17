Burak Yılmaz: 'Gülünç şekilde gol yedik'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Burak Yılmaz, "Aslında ilk devre gole kadar her şey istediğimiz gibiydi. Planımız tamamen tutmuştu. Duran top organizasyonlarında başarılı olduk, gol atacakken bir anda Fenerbahçe deplasmanında geçişten 2 gol yedik, gülünç bir şekilde!" dedi.



Genç teknik adam, "Oradan sonra toparlayamıyorsun. Bireysel hatalardan gol yedik. Burada böyle hatalar yaparsan zor oluyor. 1-1'den sonraki bölüme çalışmamız lazım. Gol atmakta sorunumuz yok ama gol yemekte bir hayli cömertiz. Bunu çözmeye çalışacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.



