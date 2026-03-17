17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
0-029'
17 Mart
Chelsea-PSG
0-229'
17 Mart
M.City-Real Madrid
0-129'
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
2-045'

Potanın Perileri, kayıpla bitirdi

FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'a 89-74 mağlup oldu.

calendar 17 Mart 2026 22:14 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 22:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri, kayıpla bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. ve son maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Macaristan'a 89-74 kaybetti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.

Bu sonuçla Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

İki takıma da maçın ardından sembolik Dünya Kupası bileti takdim edildi.

Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sini kaybeden Macaristan ise grupta 2. basamakta yer aldı ve finallere katılma hakkı elde etti.

İki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ve yüksek isabetle oynadığı ilk periyot, 25-25 beraberlikle tamamlandı.

İki takımın da boyalı alandan sayılar bulduğu ikinci çeyrekte Lelik'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Macaristan, soyunma odasına 52-41 üstün gitti.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Macaristan, A Milli Takım'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. Macaristan, son çeyreğe 66-52 önde girdi.

Final periyodunda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Macaristan'a karşılık veremeyen ay-yıldızlı takım, sahadan 89-74 yenik ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Orlando Varela (Honduras), Nicolas Zivieri (Brezilya)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 4, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 15, Beren Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Ayşe Cora Yamaner 6, Alperi Onar 12, Elif Bayram, Zeynep Gül 5, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş 4, Melek Uzunoğlu

Macaristan: Aho 9, Dubei 16, Lelik 10, Torok, Juhasz 24, Takacs-Kiss 17, Dombai 1, Varga 4, Turner 8, Dul

1. Periyot: 25-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 52-66

Beş faulle çıkan: 38.58 Zeynep Gül (Türkiye)

DÜNYA KUPASI BİLETİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, bir penceresine ev sahipliği yaptığı 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya, Japonya, Kanada, Arjantin ve Macaristan ile C Grubu'nda yer aldı.

Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan milliler, grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası bileti aldı.

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra kıta şampiyonu Avustralya ile Japonya ve Macaristan, turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü kez sahne alacak.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada ilk kez 2014'te mücadele etti. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milliler, 2018'de İspanya'da organize edilen Dünya Kupası'nı ise 10. sırada tamamladı.

Türkiye, Dünya Kupası'nda çıktığı 10 karşılaşmada 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.