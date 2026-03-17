Potanın Perileri, kayıpla bitirdi

FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. ve son maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi.



Milliler, Macaristan'a 89-74 kaybetti.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.



Bu sonuçla Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.



İki takıma da maçın ardından sembolik Dünya Kupası bileti takdim edildi.



Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sini kaybeden Macaristan ise grupta 2. basamakta yer aldı ve finallere katılma hakkı elde etti.



İki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ve yüksek isabetle oynadığı ilk periyot, 25-25 beraberlikle tamamlandı.



İki takımın da boyalı alandan sayılar bulduğu ikinci çeyrekte Lelik'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Macaristan, soyunma odasına 52-41 üstün gitti.



Başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Macaristan, A Milli Takım'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. Macaristan, son çeyreğe 66-52 önde girdi.



Final periyodunda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Macaristan'a karşılık veremeyen ay-yıldızlı takım, sahadan 89-74 yenik ayrıldı.



Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Julio Anaya (Panama), Orlando Varela (Honduras), Nicolas Zivieri (Brezilya)



Türkiye: Olcay Çakır Turgut 4, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 15, Beren Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Ayşe Cora Yamaner 6, Alperi Onar 12, Elif Bayram, Zeynep Gül 5, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş 4, Melek Uzunoğlu



Macaristan: Aho 9, Dubei 16, Lelik 10, Torok, Juhasz 24, Takacs-Kiss 17, Dombai 1, Varga 4, Turner 8, Dul



1. Periyot: 25-25



Devre: 41-52



3. Periyot: 52-66



Beş faulle çıkan: 38.58 Zeynep Gül (Türkiye)



DÜNYA KUPASI BİLETİ



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.



Türkiye, bir penceresine ev sahipliği yaptığı 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya, Japonya, Kanada, Arjantin ve Macaristan ile C Grubu'nda yer aldı.



Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan milliler, grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası bileti aldı.



Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra kıta şampiyonu Avustralya ile Japonya ve Macaristan, turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.



2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.



ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI



A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü kez sahne alacak.



Ay-yıldızlı ekip, turnuvada ilk kez 2014'te mücadele etti. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.



Milliler, 2018'de İspanya'da organize edilen Dünya Kupası'nı ise 10. sırada tamamladı.



Türkiye, Dünya Kupası'nda çıktığı 10 karşılaşmada 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.



