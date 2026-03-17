17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
0-033'
17 Mart
Chelsea-PSG
0-233'
17 Mart
M.City-Real Madrid
0-133'
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
2-045'

Sporting, Bodo/Glimt karşısında 3-0'dan geri döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting, Bodo/Glimt'i 3-0'ın rövanşında 5-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 17 Mart 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sporting, Bodo/Glimt karşısında 3-0'dan geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Sporting, uzatmalarla birlikte Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti ve tur atladı.

Sporting, 34. dakikada Gonçalo Inacio ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Portekiz ekibi, 61. dakikada Pedro Goncalves'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sporting, 78. dakikada Luis Suarez'in penaltı golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 3-0 Sporting üstünlüğü ile tamamlandı. İlk maçtaki 3-0'lık Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte uzatma dakikalarına geçildi.

Sporting, 92. dakikada Maximiliano Araujo'nun golüyle durumu 4-0'a getirdi. Sporting, 120+1. dakikada Rafael Nel'in golüyle maçı 5-0 kazandı.

Maçta başka gol olmadı ve Sporting, Bodo/Glimt'i 3-0'ın rövanşında 5-0 ile eledi.

Sporting, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.