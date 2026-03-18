UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanına konuk oldu. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Stamford Bridge'de oynanan maçı da 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti.
PSG, Chelsea karşısında iki maçta da aldığı galibiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
GALATASARAY ELERSE...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında sahasında oynadığı ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.
