17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası sevinci

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılmanın sevincini yaşıyor.

calendar 18 Mart 2026 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Erdenay, ay-yıldızlı ekibin elemelerde Macaristan ile oynadığı 5. ve son müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da çok güzel bir organizasyona imza attıklarını belirten Harun Erdenay, "Hedefimize ulaştık. Amacımız Dünya Kupası'na katılmaktı. Kızlarımız bunu başardı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Erkeklerden sonra kadınlarımız da dünya basketbolunda adını daha üst sıralara yazdırıyor. Teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


Andrea Mazzon: "17 Mart'ı asla unutmayacağım"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, 2026 Dünya Kupası bileti alarak bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini kaydetti.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Mazzon, "Harika bir gün. 17 Mart'ı asla unutmayacağım. İnanılmaz duygular içindeyim. Kızlar adına çok mutluyum. Çok zor bir gruptaydık. Tüm takımlarla başa baş mücadele ettik. Kızlar çok iyi performans sergiledi. Onlarla gurur duyuyorum. Berlin'e gidiyoruz. Bu, bir hayalin gerçeğe dönüşmesi." diye konuştu.


Sevgi Uzun: "Dünya Kupası'na gideceğimizden emindik"

Milli basketbolcu Sevgi Uzun, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde iyi mücadele ederek çok güzel bir performans ortaya koyduklarını aktardı.

Hedeflerine adım adım ulaştıklarını ifade eden Sevgi, "2025 Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerimizden birini gerçekleştirerek bu elemelere katılma şansı elde etmiştik. Dünya Kupası'na gideceğimizden emindik. Çok özel bir oyuncu grubuyuz. Eksiklerimiz var, başantrenörümüz yeni. Birbirimize alışacak çok zamanımız olmadı ama tamamen isteme ve mücadeleyle çok güzel bir basketbol ortaya koyduk. Dünya Kupası'nda da çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çok mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.


Olcay Çakır Turgut: "Herkesle gurur duyuyorum"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, Dünya Kupası'na katılacakları için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Bir penceresine ev sahipliği yaptıkları elemelerin öneminin altını çizen Olcay, "Bu organizasyonun kıymeti çok farklıydı. Dünya Kupası'na en son 2018'de katıldık. Girdiğimiz değişim sürecinden sonra ayağa kalkmaya ve kıvılcım yakmaya çalışıyorduk. Geçen yaz Atina'da ilk kıvılcımı yaktık. Dünya Kupası'na katılacağımız için çok mutluyum. Bütün herkesle çok gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
