17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde!

Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Manchester City'i deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

calendar 18 Mart 2026 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester City, 20. dakikada elle oynadığı için penaltıya sebebiyet veren Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Vinicius Junior, 22. dakikada penaltıyı gole çevirdi.

Manchester City'nin golünü ise 41. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Vinicius Junior, 90+4'te ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

ARDA GÜLER 74 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.

Arda Güler, mücadelede 1 net gol pozisyonu üretti. Milli yıldızımız, 60 pasın 53'ünde isabet sağladı. 8 uzun pasın 5'inde takım arkadaşlarını buldu. Arda, maçtaki 5 ikili mücadelenin 3'ünde rakiplerine üstünlük sağladı.

REAL MADRID'İN RAKİBİ BÜYÜK İHTİMALLE BAYERN MÜNİH

İlk maçı Bernabeu'da 3-0 kazanan Real Madrid, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Atalanta eşleşmesinin galibi olacak. Bayern Münih, Atalanta karşısında İtalya'da oynadığı ilk maçı 6-1 kazanmıştı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
