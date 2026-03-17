Avustralya, elemelerde 5'te 5 yaptı

Basketbol 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. maçında Avustralya, Kanada'yı 82-76 mağlup etti.



Bu sonuçla 5'te 5 yapan Avustralya, grubu lider tamamladı. Kanada ise 3. yenilgisini yaşadı.



Avustralya, kıta şampiyonu olması dolayısıyla 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Kanada'nın durumu ise Türkiye-Macaristan müsabakasının ardından belli olacak.



Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Kyoungjin Park (Güney Kore), Yijie Gao (Çin)



Avustralya: Wilson 8, Whitcomb 23, George 6, Smith 12, Borlase 13, Melbourne 7, Reid, Aokuso 3, Fowler 2, Bibby 8



Kanada: Colley 6, Nurse 3, Carleton 17, Alexander 26, Edwards 12, Pellington 8, Hill 2, Wallack, Ejim 2



1. Periyot: 20-15



Devre: 40-39



3. Periyot: 66-59



