Juventus'ta hedef Mason Greenwood

Juventus, Marsilya'dan Mason Greenwood ile ilgileniyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.



Marsilya, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Greenwood'un satılmasına sıcak bakıyor. Fransız ekibi, 24 yaşındaki futbolcusundan 50 milyon euro bonservis bekliyor.



Marsilya forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Greenwood, 25 gol attı ve 8 asist yaptı.



