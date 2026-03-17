17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
2-162'
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
1-038'
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-022'
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Domenico Tedesco'dan 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçında Fatih Karagümrük maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

calendar 17 Mart 2026 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Gaziantep FK karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Bronw'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi tercih eden Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında da Sidiki Cherif'e güvendi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 16 10 1 58 28 58
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Gaziantep FK 27 8 10 9 36 43 34
9 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.