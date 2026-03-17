Icardi Juventus'a mı gidiyor? Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldız, kariyer planlaması ve menajerlik görüşmeleri nedeniyle Avrupa devlerinin, özellikle de İtalyan kulüplerinin radarına yeniden girdi. Kariyerinde daha önce Serie A'da büyük izler bırakan tecrübeli golcünün, basına sızan son görüşmeler neticesinde yeni sezonda İtalya'ya döneceği öne sürülüyor. Peki, Icardi Juventus'a mı gidiyor?

Mauro Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Juventus kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. İtalyan devinin hücum hattını güçlendirmek için aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla şimdiden bir ön anlaşma sağladığı ve haziran ayında bonservis bedeli ödemeden transferi resmen bitireceği vurgulanıyor.

Transfer kulislerinden sızan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi henüz resmi bir sözleşme yenileme duyurusu yapmamışken, Icardi'nin olası ayrılık kararında ailevi faktörler de başrol oynuyor. Yıldız oyuncunun özel hayatında ailesinin yeniden İtalya'da yaşamak istemesinin, Juventus ile sağlanan bu iddia edilen anlaşmada kilit bir rol üstlendiği belirtiliyor.