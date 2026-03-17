Haber Tarihi: 17 Mart 2026 17:53 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 17:53

Icardi Juventus'a mı gidiyor? Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Süper Lig ve Avrupa sahnesinde Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'nin geleceği, son günlerde ortaya atılan ciddi transfer iddialarıyla spor kamuoyunun yakın takibine girdi. Peki, Icardi Juventus'a mı gidiyor? Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte detaylar…

Icardi Juventus'a mı gidiyor? Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldız, kariyer planlaması ve menajerlik görüşmeleri nedeniyle Avrupa devlerinin, özellikle de İtalyan kulüplerinin radarına yeniden girdi. Kariyerinde daha önce Serie A'da büyük izler bırakan tecrübeli golcünün, basına sızan son görüşmeler neticesinde yeni sezonda İtalya'ya döneceği öne sürülüyor. Peki, Icardi Juventus'a mı gidiyor?
ICARDI JUVENTUS'A MI GİDİYOR?

Mauro Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Juventus kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. İtalyan devinin hücum hattını güçlendirmek için aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla şimdiden bir ön anlaşma sağladığı ve haziran ayında bonservis bedeli ödemeden transferi resmen bitireceği vurgulanıyor. 

MAURO ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Transfer kulislerinden sızan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi henüz resmi bir sözleşme yenileme duyurusu yapmamışken, Icardi'nin olası ayrılık kararında ailevi faktörler de başrol oynuyor. Yıldız oyuncunun özel hayatında ailesinin yeniden İtalya'da yaşamak istemesinin, Juventus ile sağlanan bu iddia edilen anlaşmada kilit bir rol üstlendiği belirtiliyor.


Diğer Haberler

Robertson: 'Galatasaray için kaygılanmıyorum' Liverpool Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
Juventus'ta Spalletti ile imza yakın Juventus Juventus'ta Spalletti ile imza yakın
Pendikspor'dan sakatlıklar hakkında açıklama! Spor Toto 1. Lig Pendikspor'dan sakatlıklar hakkında açıklama!
The Boys yeni sezon ne zaman, 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Gündem The Boys yeni sezon ne zaman, 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Gündem One Piece 3. sezon ne zaman çıkacak? One Piece yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Joan Laporta'dan Marcus Rashford yanıtı Barcelona Joan Laporta'dan Marcus Rashford yanıtı
Hamza Akman'a 2 maç men cezası! Spor Toto 1. Lig Hamza Akman'a 2 maç men cezası!
Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama! Barcelona Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama!
Fenerbahçe Gaziantep maçı neden salı günü oynanıyor? Gündem Fenerbahçe Gaziantep maçı neden salı günü oynanıyor?
Daha fazla göster
1
Fenerbahçe - Gaziantep FK: 11'ler
2
Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
3
Giovanni Simeone'den Beşiktaş'a kötü haber
4
Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
5
Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'dan ilk sözler
6
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara
7
Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama

