17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Galatasaray'da Okan Buruk ve 6 oyuncu ceza sınırında

Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

calendar 17 Mart 2026 14:45 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 14:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk ve 6 oyuncu ceza sınırında
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Mücadele öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
