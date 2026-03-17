Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Taylan Bulut

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketlilik sürerken, genç oyuncularla ilgili alınan kararlar netleşmeye başladı.



Siyah-beyazlı ekipte beklenen ayrılıklardan biri için süreç resmen başlarken, Taylan Bulut'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Taylan Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.



Siyah-beyazlı kulüpte forma giyen genç futbolcunun, özel izinle Almanya'ya gittiği öğrenildi.



Beşiktaş, Taylan Bulut'u sezon başında Schalke'den 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.







