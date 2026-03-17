Eczacıbaşı, dörtlü final için sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü Polonya'nın KS Developres takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
RCWS Podpromie'de oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Turuncu-beyazlı ekip, turun ilk maçında rakibini sahasında 3-1 yendi.
Çeyrek final rövanş mücadeleleri sonunda tur atlayan ekipler, organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.
