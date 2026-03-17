17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Eczacıbaşı, dörtlü final için sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart Çarşamba günü KS Developres'e konuk olacak

17 Mart 2026 14:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü Polonya'nın KS Developres takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

RCWS Podpromie'de oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Turuncu-beyazlı ekip, turun ilk maçında rakibini sahasında 3-1 yendi.

Çeyrek final rövanş mücadeleleri sonunda tur atlayan ekipler, organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
