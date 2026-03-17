17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Giovanni Simeone'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın ilgilendiği Giovanni Simeone, Torino'nun bonservisini alıp takımda tutmak istemesi nedeniyle transferde zor bir ihtimal haline geldi.

calendar 17 Mart 2026 08:23 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 08:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş, ara transfer döneminde oldukça aktif bir süreç geçirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı liste doğrultusunda gelecek sezonun kadro yapılanmasına da başlayan siyah-beyazlı ekip, transferde olumsuz bir gelişmeyle karşılaştı.

Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Serie A takımlarından Torino, sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Giovanni Simeone'nin bonservisini 7 milyon Euro karşılığında aldı.

GELECEĞİ İÇİN KARAR

Haberde, Beşiktaş ve River Plate'nin ilgisine rağmen Torino'nun 30 yaşındaki Arjantinli golcüyü kulübün geleceği açısından kilit bir parça olarak gördüğü ve Simeone'nin de İtalyan ekibinde kalmaya istekli olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Torino formasıyla 26 resmi karşılaşmaya çıkan Giovanni Simeone, söz konusu maçlarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
