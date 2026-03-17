Giovanni Simeone'den Beşiktaş'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş, ara transfer döneminde oldukça aktif bir süreç geçirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı liste doğrultusunda gelecek sezonun kadro yapılanmasına da başlayan siyah-beyazlı ekip, transferde olumsuz bir gelişmeyle karşılaştı.
Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Serie A takımlarından Torino, sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Giovanni Simeone'nin bonservisini 7 milyon Euro karşılığında aldı.
GELECEĞİ İÇİN KARAR
Haberde, Beşiktaş ve River Plate'nin ilgisine rağmen Torino'nun 30 yaşındaki Arjantinli golcüyü kulübün geleceği açısından kilit bir parça olarak gördüğü ve Simeone'nin de İtalyan ekibinde kalmaya istekli olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Torino formasıyla 26 resmi karşılaşmaya çıkan Giovanni Simeone, söz konusu maçlarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
