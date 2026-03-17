17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Galatasaray MCT Technic, liderlik için parkede!

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun altıncı ve son haftasında 18 Mart Çarşamba günü Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibini ağırlayacak.

calendar 17 Mart 2026 15:15 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 15:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun altıncı ve son haftasında 18 Mart Çarşamba günü Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda lider konumda yer alıyor.

Rythas Vilnius ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, evinde rakibini mağlup edip grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Grubunda Litvanya temsilcisiyle karşılaştığı ilk müsabakada Galatasaray, rakibini deplasmanda 89-85 yendi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
