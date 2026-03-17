NBA'de genişleme gündemi: Las Vegas ve Seattle için oylama yapılacak

NBA yönetimi, ligin genişletilmesi yönünde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

calendar 17 Mart 2026 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre, 24-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Yönetim Kurulu toplantısında Las Vegas ve Seattle şehirlerine yeni takımlar eklenmesi konusu oylamaya sunulacak.

Genişleme planının hayata geçebilmesi için 30 takım sahibinden en az 23'ünün onayı gerekiyor.

Oylamanın olumlu sonuçlanması halinde lig, yeni franchise'lar için teklif sürecini başlatacak. Ardından yapılacak ikinci bir oylamayla NBA'in takım sayısının 30'dan 32'ye çıkarılması resmiyet kazanacak.

Las Vegas ve Seattle için kurulacak yeni takımların sahipliği konusunda oldukça yüksek bir talep bekleniyor. Gelen bilgilere göre tekliflerin 7 ila 10 milyar dolar arasında olması öngörülüyor.

Son yıllarda Las Vegas, profesyonel spor organizasyonları açısından önemli bir merkez haline geldi. Şehir, 2017'de NHL takımı Vegas Golden Knights'ı, 2018'de WNBA ekibi Las Vegas Aces'i ve 2020'de NFL takımı Las Vegas Raiders'ı bünyesine kattı.

Seattle ise 2008-09 sezonunda SuperSonics'in Oklahoma City Thunder'a dönüşmesinden bu yana bir NBA takımına sahip değil. Şehir, 2021 yılında NHL genişleme takımı Seattle Kraken'i kazanırken, Climate Pledge Arena şu anda hem Kraken'a hem de WNBA ekibi Seattle Storm ile PWHL takımı Seattle Torrent'e ev sahipliği yapıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
