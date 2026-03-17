Efeler Ligi'nde 25. hafta heyecanı start alacak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları 18 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Maç programı şöyle:
18 Mart:
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Spor Toto
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart
16.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor
16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Halkbank, haftayı maç yapmadan geçecek.
