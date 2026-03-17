Zerenspor, CEV Çeyrek finalde rövanşında Imaco Volley'i ağırlayacak

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley takımıyla mücadele edecek.
Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Mücadelede Koen Luts (Belçika) ile Christophe Lecourt (Fransa) hakem ikilisi görev yapacak.
Başkent ekibi, sahasında oynadığı ilk maçta İtalyan ekibine 3-0 yenildi.
Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Mücadelede Koen Luts (Belçika) ile Christophe Lecourt (Fransa) hakem ikilisi görev yapacak.
Başkent ekibi, sahasında oynadığı ilk maçta İtalyan ekibine 3-0 yenildi.