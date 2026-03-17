Haber Tarihi: 17 Mart 2026 13:54 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 13:54

Borsa bayramda açık mı? (2026 Ramazan Bayramı BİST)

Borsa bayramda açık mı? 2026 borsa bayram tatili ne zaman? Bayram tatilinin 9 olduğunun duyurulmasının ardından bayram tatili boyunca bazı kurumların da kapalı olması nedeniyle yatırımcılar borsanın bayram mesaisini sorgulamaya başladı. Ramazan Bayramı 9 günlük tatilde borsanın işlem görüp görmeyeceği merak konusu oldu. Peki, borsa 9 gün kapalı mı, bayramda borsa kaç gün kapalı, borsa 9 gün tatil mi?

Bayramda borsa açık mı? 2026 Bayram haftası borsa açık mı?  Bayram tatilinde borsa açık mı, 9 gün kapalı mı? Soruları borsanın Ramazan Bayramı'ndaki durumunu merak edilenler tarafından sorguluyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar 9 günlük tatil için geri sayıma başladı. Yatırımcılar ise bayram tatilinde borsanın açık olup olmadığını araştırılmaya başlandı. İşte 9 günlük bayram tatilinde borsa açık mı, bayramda borsa kaç gün kapalı 2026?
BORSA BAYRAMDA AÇIK MI, KAÇ GÜN TATİL?

Borsa İstanbul, bayram tatillerinde ve resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu doğrultuda 2026 yılı Ramazan Bayramı'nda 29 Mart Cumartesi arefe günü, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri borsa işlemleri durdurulacak. Daha sonra ise borsa faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

BORSA NE ZAMAN TATİL, KAÇ GÜN KAPALI?

Borsa İstanbul Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte faaliyetlerine yeniden başlayacak. Bu doğrultuda kamuyu kapsayan 9 günlük idari izin Borsa İstanbul'u kapsamıyor. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari borsada işlemler devam edecek ve açık olacak.

 
 

 Reklam 
