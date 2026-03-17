17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Beşiktaş'a lider stoper

Beşiktaş yönetimi yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'nun yanına, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık forma giyen Facundo Medina'yı transfer etmek istiyor. Sergen Yalçın'ın transfere onay verdiği aktarılıyor.

17 Mart 2026 09:34
Haber: Fotomaç
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ideal savunma kurgusunu oturtmak için yoğun mesai harcıyor.

Geçen hafta Galatasaray derbisinde Emmanuel Agbadou'nun yanında Felix Uduokhai'yi oynatan 53 yaşındaki teknik adam denemelerine devam ediyor.

Gençlerbirliği deplasmanında Fildişi Sahilli yıldızın partneri bir kez daha değişirken, bu kez Tiago Djalo stoperde görev yaptı. Portekizli savunmacının göz dolduran performansı, stoper hattındaki rekabeti kızıştırdı.

Deneyimli çalıştırıcının asıl planı Emirhan ile sezonu tamamlamaktı. Ancak milli futbolcunun Göztepe maçındaki sakatlığı planları sekteye uğrattı.

ROTA FRANSA'YA ÇEVRİLDİ

Siyah-beyazlı yönetim, Agbadou'nun yanına 'lider stoper' arayışında rotasını Fransa'ya çevirdi.

Sergen Yalçın'ın Futbol Koordinatörü Serkan Reçber'in önerdiği Facundo Medina ismine onay verdiği aktarıldı.

Beşiktaşlı kurmaylar, kulübüyle olan sözleşmesi haziranda sona erecek 26 yaşındaki Arjantinli savunmacı için yaz döneminde harekete geçecek.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Geçen yılı Fransız ekibi Lens'te kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, sezon başında Marsilya'ya geri döndü. River Plate'in alt yapısında yetişen Medina, 7 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 26 yaşındaki stoper, bu sezon Ligue 1'de 10 maçta süre alırken, skora katkı yapamadı.

ÇOK YÖNLÜ VE AGRESİF

Facundo Medina'nın öne çıkan vasıfları geriden oyun kurma, agresif savunma, pozisyon bilgisi ve çok yönlü olması. Zaman zaman sol bekte de görev alabildiği için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. 'Topla oynayabilen stoper' profiline iyi bir örnek teşkil ediyor. Güçlü fiziği nedeniyle top kapma ve ikili mücadelelerde oldukça başarılı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
